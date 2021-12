Unión Española reconoció interés de la U en Cristián Palacios

El gerente de Unión Española Luis Baquedano reconoció que la U "estuvo medio interesada" en el delantero uruguayo Cristián Palacios, pero explicó que su contrato estipula una cláusula de salida solo para el fútbol extranjero.

"El tiene contrato vigente con Unión Española hasta término de la temporada 2022, él se va a quedar en el plantel salvo que llegue un club extranjero y haga uso de la cláusula de salida que tiene, que no es mucha. Tiene que ser extranjero, porque esa es la cláusula, no es para el fútbol chileno", dijo el dirigente de los rojos a Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre la U, declaró que los azuloes "estuvieron medio interesados, pero es muy difícil; para el mercado nacional Unión puede poner un precio mayor a la cláusula de salida, no tiene cláusula de salida para un club chileno, lo que no significa que no se pueda ir a un club chileno, pero la cláusula lo que hace es obligar al club frente a determinado monto a transferirlo, en este caso nos obliga a transferirlo si llega del exterior, no del mercado chileno".

La U busca reforzar la parte ofensiva tras consumarse la salida del goleador Joaquín Larrivey.