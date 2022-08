Universidad de Chile entregó recomendaciones para el clásico ante la UC

A través de sus redes sociales Universidad de Chile entregó recomendaciones a quienes asistan este sábado al duelo ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

En el posteo, el cuadro azul avisó que todos los ingresos serán por Avenida Grecia y le solicitó al público que no asista en auto, dado que no habrá estacionamientos disponibles por lo que se le pide a la gente que use el transporte público.

"Planifica tu Clásico Universitario doble! El aforo será de 25 mil azules!", escribió el club.

