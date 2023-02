Universidad de Chile recibió sanción por demora provocada por peloteros

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió sancionar con una multa de 40 unidades de fomento (UF) a Universidad de Chile a causa de la demora provocada por pasabalones azules en el triunfo que el elenco estudiantil consiguió ante Unión Española por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

En aquel partido, disputado en el Estadio "Elías Figueroa", el juez del compromiso, Fernando Véjar, informó del retraso provocado por dos peloteros en la reanudación del juego, siendo ambos expulsados del compromiso.

La U argumentó que no es parte de una política institucional, no obstante, desde el Tribunal se basaron en el artículo 39, inciso 3 de las bases del Campeonato de Primera División para determinar la sanción, la cual explica que "la presentación de menos pasabalones de los requeridos de acuerdo con los incisos precedentes, el retiro de uno o más que no tuviere reemplazo antes del término del juego y la actuación deficiente de éstos, calificada así por el árbitro del partido en su informe, importará una infracción del club que actuare de local, el que será sancionado con multa ascendente hasta la suma de 50 UF. La denuncia de las infracciones precedentemente descritas sólo podrá ser efectuada por el árbitro del partido".

Según la resolución, la multa fue rebajada dada la colaboración que prestó el cuadro azul, el cual tiene un plazo de 15 días para pagar.