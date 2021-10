Usuarios de redes sociales alertan a la U: Estamos a ocho puntos de pelear por el descenso

- Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

La dura caída de Universidad de Chile ante Palestino por la fecha 27 del Campeonato Nacional dejó muy preocupados a algunos hinchas del cuadro azul, que alertaron en redes sociales sobre la peligrosidad de seguir cediendo puntos.

Según publicaron varios fanáticos del equipo estudiantil en Twitter, creen que están acercándose a la lucha por la permanencia y ceden terreno en la opción de conseguir un cupo en torneos internacionales para el próximo año.

De acuerdo al mensaje que se difundió en dicha red, el equipo azul quedó "a ocho puntos del descenso", lo que es incorrecto, pues se encuentra a tal distancia de la zona de Promoción, donde está ubicado Melipilla con 26 puntos, en el puesto 15, mientras que la U está novena con 34 positivos.

En tanto, Huachipato, que es el segundo equipo que ocupa puestos riesgosos junto a S. Wanderers, tiene 23 unidades, o sea 11 más que el elenco que dirige Esteban Valencia.

El problema para el conjunto azul es que por delante tiene un complejo escenario, pues su próximo rival son los "potros", este domingo, y luego juega con Curicó, Ñublense, U. Católica, O'Higgins, Cobresal y Unión La Calera.

Con estos 21 puntos en disputa, la U está obligada a sumar para mantenerse más tranquila en el torneo y ver si alcanza algún cupo en copas.

No es por alarmar pero estamos a 8 puntos del descenso con 24 en disputa.

When le tenias fe al huevo valencia y creías que ibas a pelear el campeonato

But no ganas hace 6 partidos y estas a 8 puntos del descenso pic.twitter.com/R5JczDluoc