Vicepresidente del Grupo Pachuca: Hay interés de la U, la UC y Colo Colo por Edson Puch

El vicepresidente del Grupo Pachuca, Andrés Fassi, aseguró que los tres clubes grandes de Santiago, Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, están interesados en contar con el delantero nacional Edson Puch.

"Hay interés de la U, la UC y Colo Colo por él. Los tres clubes ya se contactaron con nosotros, pero no hay ninguno que esté más cerca. Vamos a sentarnos y analizaremos las condiciones de cada uno", dijo el dirigente a El Mercurio.

No obstante, Fassi aclaró que el ex jugador de la U no será cedido a préstamo y sólo negociarán para vender su pase. "Se hizo una inversión importante por él, en 2017, cuando lo compramos a Necaxa por casi cuatro millones de dólares", explicó.

"La mejor oferta que hemos recibido es de Toluca, pero él quiere volver a Chile", cerró.

Puch, en el Clausura 2018 del fútbol mexicano, jugó 14 partidos por Querétaro y anotó cinco goles.