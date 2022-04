Víctor Hugo Castañeda y la crisis de la U: El gerente deportivo tiene que resolver y dar la cara

Víctor Hugo Castañeda, histórico ex jugador y ex técnico de Universidad de Chile, analizó la crítica situación que vive el cuadro azul y sostuvo que el gerente deportivo Luis Roggiero tiene que dar la cara por los malos resultados.

"Me gusta que se cumplan los procesos. El equipo no ha rendido y no ha jugado bien y la prueba está en la tabla. El gerente deportivo tiene que resolver y dar la cara", declaró Castañeda a Deportes 13.

Del mismo modo, el ex técnico advirtió que existe la posibilidad de que la U vuelva a pelear este año para evitar el descenso, aunque indicó que no es culpa absoluta de Santiago Escobar lo que pasa en el equipo.

"Siendo lo más objetivo posible, hay más opciones de pelear abajo que de pelear arriba. Tiene que haber un cambio sustancial en el rendimiento, el manejo y la forma para poder pelear arriba. Claramente el técnico tiene una responsabilidad, pero no tiene toda la culpa", aseveró

Además, recalcó que "no se han tomado las decisiones acuedadas. La gente que ha tomado decisiones se equivocó".

Finalmente, Castañeda recordó el proceso que tuvieron Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas como directores deportivos: "Yo tenía mucha esperanza, pero aparentemente en la U se siguen utilizando a gente que marcó una época en el equipo para apagar incendios".