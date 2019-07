Vittor y su salida de la U: Es un tema de gustos futbolísticos, no tuve continuidad con Arias

El zaguero argentino Sergio Vittor aseguró que su salida de Universidad de Chile se dio por un tema de "gustos futbolísticos" y descartó haber tenido algún problema con el técnico Alfredo Arias.

El defensor, que este viernes firmo su salida de los azules, aseguró al respecto que "mi salida se dio en un contexto bueno en el que charlamos con el profe. Yo no tuve mucha continuidad con Arias, es una realidad. Son gustos futbolísticos. El necesitaba otra cosa en este momento porque lo ameritaba el equipo, también es una situación del club".

"La U se encuentra peleando un descenso. Creo que pasa más por ahí el tema que por algún problema. Ayer estuve con ellos, me despedí, tomamos unos mates incluso. No hubo nada de lo que se dijo y me voy muy agradecido de su cuerpo técnico, de la dirigencia y principalmente de mis compañeros que me la han hecho pasar muy bien", señaló.

En la misma línea, el central que partirá a Banfield indicó "he escuchado muchos inventos, no hablé durante una semana y ustedes inventaron un montón de cosas, como que no usaba GPS. Lo hablamos con el profe y nos reíamos, porque hasta que se solucionó esto yo siempre usé GPS. Fue muy raro todo".

"Estoy feliz porque se da la posibilidad de volver a mi país, con todo lo que eso implica, estar cerca de tu gente y a un club que de verdad quiero mucho (Banfield). Me siento parte de sus entrañas. Ya he jugado, soy muy feliz ahí y espero que se venga un lindo semestre", agregó.