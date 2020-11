Walter Montillo anunció que no renovará su contrato con Universidad de Chile

El mediocampista argentino Walter Montillo anunció categóricamente que no renovará su contrato en Universidad de Chile y entregó los argumentos para poner fin a su segunda aventura en el cuadro estuduiantil.



"En septiembre me llamó Cristián -Aubert, presidente de Azul Azul- y me dijeron que querían que siguiera. Después se fue dilatando por diferentes cosas, ahí yo dije que necesitaba saber por cosas familiares, el colegio de mis hijos y eso", dijo el futbolista este lunes en radio ADN.

"Les dije que por favor antes del 20 de noviembre me dijeran si me iban a querer o no. Ahí me pidieron una semana más, pero yo ya tenía la decisión tomada, no puedo esperar más, no es un tema de plata, es de tiempos", añadió.

"Tengo una decisión tomada, no voy a renovar el año que viene", sostuvo y agregó que "agradezco a todos, a -Hernán- Caputto que me dio la opción de venir, hice de todo para volver, es un momento difícil para mí. Como persona, como padre de familia, uno se cansa, hasta cuándo, es difícil".

"No hay vuelta atrás, no estoy haciendo esto por presionar, siempre fui de frente con la verdad. Me voy triste, no me quería ir, pero no cambia en nada mis sentimientos. No sé que repercusión causará, pero siento que tenía que hablar", completó.