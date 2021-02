Walter Montillo: Creo que en Universidad de Chile pensaron que yo quería más plata

El destacado ex volante de Universidad de Chile Walter Montillo volvió a referirse de su salida de los "azules" y aseguró que el presidente Cristián Aubert tuvo la mayor responsabilidad, aunque también reveló que terminó con una mala relación con el gerente deportivo Rodrigo Goldberg.

"Creo que Cristián Aubert pensó que yo quería más plata. Yo lo único que le dije fue que me respondiera antes del 21 de noviembre porque no quiero que mis hijos pasen de nuevo por problemas en el colegio. Dame tiempo le dije y cuando se acercaba la fecha empezaron las excusas. Yo el 21 de noviembre matriculé a mi hijo en Argentina y una semana después lo dije públicamente, para que después no salieran con rumores de dinero", dijo en diálogo con TNT Sports.

"Creo que en @udechile pensaron que yo estaba buscando más plata"



El análisis de @Montil10 a las fallidas negociaciones que terminaron en su retiro#TodosSomosTécnicos #TNTSports pic.twitter.com/mmpddK099n — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 16, 2021

Además, volvió a dejar en claro que "con Rodrigo Goldberg terminé mal, porque no me gustó que hablara en la prensa que estaba mal asesorado por mi representante, me duele cuando le pegan a los míos. A Sergio Vargas le tengo gran aprecio. Me enojé con él en un comienzo, pero después hablé y lo volvería a hacer".

¿Cómo terminó la relación de @Montil10 con Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg?



"Con Goldberg mal, con Vargas un poco mejor, le tengo un gran aprecio y volvería a hablar con él"#TodosSomosTécnicos #TNTSports pic.twitter.com/fKudxkDvgq — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 16, 2021

Uno que también tuvo palabras para la "ardilla" fue Joaquín Larrivey, quien aseguró que "intenté convencerlo para que no se retirara, pero después empecé a disfrutarlo. Siempre pensé en dedicarle mi gol (contra Deportes Antofagasta)".

Larrivey y la dedicatoria de su gol a @Montil10: "Tenía miedo de que me sacara la camiseta y me cobren off side"



"Intente convencerlo que no se retirara, pero después empecé a disfrutarlo" agregó el goleador#TodosSomosTécnicos #TNTSports pic.twitter.com/CYIdiGKVZr — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 16, 2021

Finalmente en Directv, el ex Santos y Cruzeiro sostuvo que "hoy me llamó Gustavo Dalsasso para ir a Everton, pero la decisión del retiro esta tomada. Me voy feliz, con el cariño de la gente, vistiendo la camiseta de Universidad de Chile como mi último club. Quiero ayudar a la 'U' desde afuera, es un club que quiero mucho", cerró.