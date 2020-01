Walter Montillo: La final con Colo Colo es vital para la historia de la U

El volante de Universidad de Chile Walter Montillo se mostró ilusionado con el duelo de este miércoles ante Colo Colo, que definirá al campeón de Copa Chile, y afirmó que es un partido vital para la historia del club azul.

"Ojalá esté a la altura en lo físico y futbolístico para apoyar a mis compañeros. Es un partido especial, porque hace mucho tiempo espero este momento para jugar con la camiseta de la U", manifestó al sitio oficial de los "laicos".

"Estamos enfocados en el partido del miércoles, que es muy importante y vital para la historia del club", complementó.

"Estoy con un poco de ansiedad, un poco más de lo normal, porque no es un partido más. Ojalá lo pueda hacer bien para ayudar a mis compañeros a conseguir el título", prosiguió Montillo.

En ese sentido, afirmó que "es una oportunidad linda para arrancar bien el año. El plantel sufrió mucho el año pasado en un torneo donde no sumaron los puntos que el club merece, pero esto es fútbol. A veces a los equipo grandes les toca pasar por las malas, pero es un partido lindo para empezar con el pie derecho".

Además, se refirió a la manera en que los azules clasificaron a la final, luego de no presentarse Unión Española: "Nunca me había pasado ni había escuchado que un equipo no se presente a jugar. No sé cuál es el motivo, es problema de ellos, nosotros teníamos muchas ganas de jugar, porque hace mucho no lo hacemos de manera oficial y era una linda oportunidad para llegar con más ritmo de partido a la final", finalizó.

Universidad de Chile y Colo Colo se medirán el miércoles a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio "Germán Becker".