Walter Montillo: Me costó tanto venir acá que no tenía ganas de seguir mendigando para jugar

El argentino Walter Montillo habló tras el fin de su último partido por Universidad de Chile y aclaró que no tenía ganas de "seguir mendigando" para continuar en el club.

"Me voy feliz porque voy a ver a la U en una copa, la gente va a dejar de sacar la calculadora y hacer cuentas. Estoy feliz", sostuvo en diálogo con TNT Sports Chile.

"Fue un año complicado, a nivel personal me pasaron cosas difíciles, este virus me pegó fuerte. Traté de estar comprometido con el club de la manera que yo creía que tenía que estar, porque son pérdidas grandes, mi viejo me enseñó a jugar a la pelota, pero la vida sigue, estoy con algunos proyectos", continuó.

"Si fue prematuro o no, posiblemente lo fue, pero me costó tanto venir acá que seguir mendigando para seguir jugando, no tenía ganas, y de ponerme otra camiseta no tenía ganas tampoco. Quería despedirme con esta camiseta", continuó.

"Aaguanté muchas cosas, que quería echar al técnico, que no tenía más ganas de jugar, que hablé de mir retiro con anticipación; yo solo quería jugar, por eso me voy en paz, no le debo nada a nadie, pero me había cansado de mendigar para estar con esta camiseta", insistió.

"La decisión está tomada. Para quedarte en un club siendo jugador, todos tienen que querer. Cuando sientes que no es así, que te buscan la edad o que no aguantas los 90 minutos, uno se cansa. Yo me canso, a veces tuve partidos malos, todos lo tenemos, a los '10' le exigen más y lo tengo claro, pero es como que en todo momento tienes que demostrar y a mi edad no tengo que hacerlo. No al hincha, sino que a la gente que trabaja en el club. Como digo, andar mendigando para quedarme no es mi estilo", prosiguió el trasandino.

Además, comentó que "me llevo un montón de recuerdos y amigos, es el club en que más amigos hice. Ojalá pueda venir a despedirme, hacer un partido y con la gente. También me quiero despedir de ellos, despedirse por redes sociales es un poco frío".