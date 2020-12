Walter Montillo: Mi retiro no tiene vuelta atrás, aunque me llamaron de Cruzeiro y Tigre

El volante de Universidad de Chile Walter Montillo aseguró que su decisión de dejar el fútbol tras el término del Campeonato Nacional 2020 es irrevocable, pese a que tras su anuncio fue contactado por importantes clubes del continente.

"Mi retiro no tiene vuelta atrás, fue por un tema de tiempo. Mi hijo mayor ya sabe que va a estudiar allá. Queda solo disfrutar, de mis compañeros, de los que trabajan en el club, de ustedes", dijo al programa Cien por ciento Azules.

"Se dilató mucho el tema de mi renovación. Yo lo único que había pedido era un plazo. Si bien se podría haber extendido un año más, no pasó y me voy feliz. No tengo nada que reprochar", agregó el experimentado futbolista.

Montillo, por otro lado, comentó que "me habían hablado hace mucho tiempo para renovar y se fue dilatando. En este momento priorizo a mi familia por encima del fútbol. Y, además, no sería ético de mi parte dar marcha atrás".

"Se han inventado tantas cosas sobre mi salida... es un show mediático. No le hace bien ni a mi familia, ni a mis compañeros, ni al club. Con todo el despelote que se armó, me podría ir ahora, pero claramente no lo voy a hacer", agregó.

El futbolista, finalmente aseguró que lo "han llamado de Cruzeiro, de Tigre. Pero estaría faltando a mi palabra, y yo prometí que esta iba a ser mi última camiseta".