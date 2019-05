Walter Montillo no vuelve a la U: Renovó por dos años con Tigre

Durante la primera semana de mayo Walter Montillo dio a conocer que Universidad de Chile lo contactó para que volviese a vestir la elástica azul. La hinchada del club laico se ilusionó con el retorno de una de sus ex estrellas, pero este jueves el mediocentro ofensivo sepultó dicha opción al renovar contrato con Club Atlético Tigre.

"No quiero dejar de agradecer a los clubes que me llamaron, pero el grupo está muy comprometido y no puedo bajarme de ese barco. Me pareció grato bancar el proyecto del club y de la gente que me abrió las puertas cuando más lo necesitaba. Uno es persona por encima del jugador de fútbol y hay que ser agradecido", escribió en sus redes sociales la "Ardilla", que tuvo un renacer deportivo junto al cuadro de Victoria.

"Ahora si oficialmente firmé el contrato con Tigre. Muchas gracias Melaraña por hacer el esfuerzo y continuar con este lindo proyecto", publicó el jugador durante esta tarde.

Tigre informó que Montillo será parte de su plantel hasta el 2021, y eso también manda por tierra el interés de múltiples elencos, como River Plate. Así, el formado en San Lorenzo será aporte para el cuadro rojiazul en la Primera B Nacional, luego de que perdiera la categoría durante la última temporada.

Montillo, que compone el once titular de Néstor Gorosito, tendrá ocasión de luchar por un nuevo título este domingo cuando enfrente a Boca Juniors por la Copa de la Superliga argentina.

¡Walter Montillo renovó su contrato con el club! 🙌



El mismo, tendrá una duración de 2️⃣ años.



¡Lo mejor para vos, Walter! 🔵🔴🔵 pic.twitter.com/6WFVJgHuRi — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) 30 de mayo de 2019