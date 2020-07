¿Walter Montillo quiere ir a jugar a Gimnasia y Esgrima de La Plata?

El volante de Universidad de Chile Walter Montillo se sometió a un distendido cuestionario con el medio argentino Un Metro Adelantado y en él le consultaron por la opción de dejar el cuadro azul para jugar en Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde sería dirigido por Diego Maradona.

Además, los entrevistadores lo pusieron en el caso de que al "Lobo" llegase Ronaldinho e incluso que él mismo le ofreciera la opción de volver a Argentina.

Montillo contó en dicha conversación que "me hubiese gustado jugar con Ronaldinho, compartir un ratito con él", y recordó que incluso una vez se lo dijo.

En medio del diálogo salió a la palestra el rumor que puso al brasileño cerca de Gimnasia y el jugador de la U señaló que "sería espectacular, todos se hacen hinchas de Gimnasia".

Entre el intercambio, uno de los interlocutores le hizo imaginar a Montillo que lo llamaban por teléfono y era Diego Maradona, quien le pasaba a Ronaldinho: "Buque, ven a jugar al Lobo, tres partidos, Copa Argentina".

"Si lo atiendo y es el Diego, quiero hablar con él y si me pasa a Ronaldinho, es una decisión complicada, porque me había venido a retirar acá, pero puedo ir, jugar esos dos o tres partidos y me vuelvo, hacemos un convenio", respondió.

"Imagínate Ronaldinho hace un gol de tiro libre y va a abrazar al Diego, es una foto que te queda para toda la vida en la retina, una cosa impresionante", completó Montillo.

- Revisa la divertida conversación del futbolista azul con Un Metro Adelantado: