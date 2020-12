Walter Montillo: Quiero que mi última camiseta sea la de la U

El mediocampista argentino Walter Montillo ratificó este jueves su determinación de retirarse del fútbol profesional, algo que le comunicó a sus compañeros en Universidad de Chile en la mañana de este jueves; y en medio de las últimas gestiones de la dirigencia de Azul Azul por renovarle su contrato por un año e incluso una posibilidad de partir a la MLS de Estados Unidos.

"Voy a retirarme del fútbol profesional. Como dije, quiero que esta sea mi última camiseta. Agradezco todas las muestras de cariño que me dan. Es momento de concentrarnos solo en lo futbolístico y yo poder disfrutar mis últimos dos meses como jugador", apuntó Montillo a través de un video publicado por la U.

El jugador aseguró que decidió hacer el anuncio debido a que "últimamente se formó una pelota mediática que no me gusta. Tomé una decisión de terminar mi contrato el 31 de enero".

En cuanto a las razones, Montillo aseguró que "yo matriculé a mis hijos en el colegio en Argentina por eso había dado un plazo al club, así que no quiero que haya especulaciones".

"No me voy a otro club, ya está. No quiero más polémicas. Hablé con quien tenía que hablar y agradezco todas las muestras de cariño. Ahora hay que concentrarse en lo futbolístico y yo disfrutar de lo que me queda, del club, mis compañeros, los funcionarios", añadió el futbolista.

Finalmente, aseguró que "es un día difícil, especial, son muchos años trabajando y viviendo de lo que más me gusta, pero sé que lo que venga será mejor también".