Walter Montillo: Rafael Dudamel me amargó la carrera

El ex mediocampista de Universidad de Chile Walter Montillo tuvo palabras para su último paso por el elenco azul y aseguró que el técnico de ese entonces, el venezolano Rafael Dudamel, fue determinante en la decisión de retirarse.

"Rafael Dudamel me amargó la carrera. Si hubiese estado otra persona que conociera la historia de la U la situación habría sido diferente", dijo Montillo en entrevista con el programa "De fútbol se habla así", de DirecTV.

"Decidí retirarme. Me sentía bien para seguir pero quería estar en la U. Era mi lugar en el mundo y sentía que si me iba a otro lado tenía que demostrar", añadió.

"Se fue Larrivey con 40 goles en dos años y no lo retuvieron. Tomaron decisiones apresuradas", complementó en relación a la mala gestión que ha realizado en los últimos años Azul Azul.

"Luis Roggiero se supone que sabía armar un plantel, que sabía a qué entrenador traer y de golpe se fue. Si la U no tiene un rumbo donde ir es muy difícil su situación", expresó.

"En una institución grande como la U cuando sufren tantos cambios a nivel dirigencial y técnico en poco tiempo es complicado encontrar un buen funcionamiento", dijo antes de mostrarse abierto a un eventual retorno a la U como funcionario.

"No le cierro las puertas a la U para tomar un cargo, aunque no creo que esta dirigencia me tenga contemplado. De todas maneras me sigo preparando en diferentes áreas de formación y representación", contó.