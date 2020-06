Walter Montillo se plantea su continuidad: No quiero tomar una decisión apresurada

El volante de Universidad de Chile Walter Montillo afirmó que el receso del fútbol por el coronavirus le permitió replantearse la opción de continuar en actividad después del 2020, pese a que consideró que fuera el último año de su carrera.

"Cuando empezó el año tenía más claro que iba a ser este año el que iba a jugar e iba a parar. Con todo esto, me hace replantearme muchas cosas", indicó este martes en una conferencia remota.

"No sabemos cómo va a seguir. Hay una fecha estipulada, el 31 de julio -para el regreso-, pero no quiero tomar una decisión apresurada. No sé cuánto tiempo voy a poder jugar hasta el final del torneo. No sabemos si se va a volver a jugar, por cuánto tiempo o si se jugará todo el torneo", declaró.

Luego, añadió que "cuando veamos si todo esto pasa, si el fútbol vuelve con normalidad, tomaré la decisión con mi familia. A principio de año la tenía bien tomada, ahora la tengo que repensar".

El argentino igualmente fue consultado por la situación que atraviesa el arquero Fernando De Paul, sobre el que se especula su salida: "Ojalá que se pueda quedar un tiempo más, no sé si se habla de una venta. No estoy enterado del tema. Lo disfrutamos cada fin de semana porque creemos que es un gran arquero y que le hace bien a la institución".

En ese sentido, dijo que la posible vuelta del portero de Everton Johnny Herrera, es un "tema que no nos compete, no lo conozco, no compartí con él. Entiendo que es uno de los jugadores que más ganó cosas en la U, pero soy respetuoso del jugador que está. Es un tema que lo tiene que arreglar con la dirigencia y no con nosotros".

"Si a cada rato empezamos a traer jugadores que no están, le hacemos mal al jugador que está. Es lo mismo que si hablan de -Yeferson- Soteldo sobre mi posición, no me gustaría. Es un tema dirigencial y con Johnny Herrera, si va a venir o no", destacó.

Por último, aseguró que si siguen las normativas sanitarias en el regreso a las prácticas, el riesgo de contagio es muy bajo.

"Si seguimos el protocolo a rajatabla, no tendríamos que tener problemas. Solo iríamos a entrenar y volver, si no hay contagiados en nuestra área, no tendríamos problemas, porque en el club, en U. de Chile, están preparados los protocolos para que nos den el ok", cerró.