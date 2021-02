Walter Montillo: Sentí y sigo sintiendo que Dudamel sí tiene que ver con mi partida de la U

Walter Montillo, ídolo de Universidad de Chile que se retiró del fútbol el pasado fin de semana en la última fecha del Campeonato Nacional, habló sobre su decisión tras no poder asegurar su continuidad en el equipo y afirmó sentir que el técnico Rafael Dudamel estuvo involucrado en su salida.

En diálogo con ESPN, Montillo se refirió al frío saludo con Dudamel cuando dejó la cancha en el duelo ante Antofagasta y remarcó que "la verdad, con Rafael nunca tuve la relación que hubiese querido. Sentí y sigo sintiendo, tal vez estoy equivocado, que él sí tiene que ver con mi partida de la U".

"No puedo dar un abrazo con quien no tengo una relación, no generamos ese vínculo de amistad. Si respeto. No me salió (el abrazo), pero no es de mala leche. Un apretón de manos, abracé a mis compañeros y funcionarios, que los conozco de hace tiempo. Nunca le falté el respeto y no sentí que era para darle un abrazo a él", precisó.

Respecto al tema de su renovación, apuntó que se sintió "defraudado" y se lo hizo saber al presidente de Azul Azul, Cristian Aubert.

"No creo que todo el mundo haya querido que me quede. Lo que yo siento, esto es personal, a veces, en el fútbol, más en Universidad de Chile, te miden por la edad y no por rendimiento", lamentó.

Además, reveló que "me ofrecieron quedarme cuando se armó el despelote. Si yo no quería más plata ni nada, no sé qué parte no entendieron".

"No puede partir sólo de mi el querer quedarme, también tiene que ser por parte de la dirigencia como el cuerpo técnico, tiene que ser un conjunto. Cuando noté que no era de esa manera, di un paso al costado. No tenía ganas de seguir demostrando que podía seguir vigente. Yo ya tomé ese examen cuando llegué acá", sentenció.