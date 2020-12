Walter Montillo sobre su retiro: Es una decisión tomada, no cambiaré de parecer

El volante de Universidad de Chile Walter Montillo ratificó que la decisión de su retiro tras el actual Campeonato Nacional ya "está tomada" y que no cambiará su parecer.

"Es una decisión tomada, me consideré siempre una persona que mantuvo su palabra y es el momento", señaló este miércoles en conferencia de prensa.

"Lo comuniqué con tiempo para no generar falsas expectativas, pensé que era el momento de comunicarlo y se dio así. Desde el primer momento que lo dije sabía que mi decisión estaba tomada y no iba a cambiar de parecer", agregó.

"Me quiero ir con la tranquilidad de ayudar al equipo y mis compañeros, estamos en una situación complicada, si bien habíamos tenido y seguimos teniendo un poco de holgura en puntos, sabemos que estamos en una situación difícil, entonces lo único que quiero y espero es ponerme bien, al cien por ciento de mis posilibades para ayudar al equipo lo que más pueda en lo que a mí me toque", complementó.

En ese sentido, contó que tiene la intención de "sacarse los pequeños dolores que van apareciendo para ayudar a mis compañeros, estoy en esa búsqueda, trato de no ser mediático más allá de lo que me toque y en los últimos partidos lo puedo hacer mejor".

Luego, consultado sobre la decisión del DT Rafael Dudamel de dejarlo fuera de la oncena titular en la derrota ante Cobresal, sostuvo que "siempre intento ganarme el puesto, lo del último partido fue una decisión técnica, pero no le encuentro una explicación concreta de por qué las cosas no están siendo fluidas como antes. Sí me aparecieron dolores que antes no tenía".