Yonathan Andía: No me afectó quedar fuera de la Copa América, pero me ilusiona volver a la Roja

El jugador de Universidad de Chile Yonathan Andía tuvo palabras para el desempeño que está teniendo la selección en Copa América, y además aseguró que personalmente "no le afectó" haber quedado fuera de la nómina de Martín Lasarte para disputar el certamen.

En rueda de prensa, el lateral derecho comentó su ausencia en el certamen continental, señalando que: "Personalmente creo que no me afectó porque estoy con ganas de seguir trabajando y de seguir demostrando. Quizás no era el momento y si Dios quiere, otra posibilidad se podría dar. Está la ilusión de volver a la selección, pero no depende de mí".

"Estamos siempre pendientes de los partidos de Chile. Se nota un gran trabajo del cuerpo técnico. Yo estoy para jugar, si me llaman bienvenido sea", agregó.

Por otro lado, el defensor se refirió a la participación de la U en Copa Chile, apuntando que: "Lo tomamos con la mayor seriedad posible. Te da un cupo internacional y vamos a ir con todo por este torneo".

"Sabemos que enfrentamos a Deportes Recoleta y ellos se van a jugar la vida, pero esperamos trabajar de buena manera estos días que quedan para llegar de la mejor manera al partido", añadió.

Así mismo, Andía hizo hincapié en que: "Va a ser un partido muy difícil. Ellos se van a jugar su opción. Va a ser muy importante para ellos y para nosotros. No miramos en menos a ningún rival"