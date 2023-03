Zaldivia y su paso de Colo Colo a la U: Fue difícil, pero sabía que me iría bien en la cancha

El defensa de Universidad de Chile Matías Zaldivia analizó el empate 0-0 en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental, elenco en el que militó, pasando directo al archirrival, tema que también tocó en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Zaldivia dijo sobre el duelo ante los "albios": "No fue el rendimiento que esperábamos, pero ya pasamos la página... El resultado fue importante, hace cinco partidos que venimos sin perder. Es para rescatar por la diferencia que hubo hace años anteriores".

Acerca de haber "cruzado la vereda" hacia la U, el zaguero sostuvo: "Al principio yo sabía que iba a ser difícil, pero yo sabía que me iba a ir bien en la cancha y que las dudas que tenía la gente se iban a disipar"

"No fue una decisión fácil, pero la conversé con mi familia. Cuando me di cuenta que ellos iban a estar tranquilos me fui convenciendo. Otro punto importante fue que el técnico (Mauricio Pellegrino) me llamara y que el gerente deportivo (Manuel Mayo)".

En la misma línea sostuvo que "la forma" no le gustó en relación a su salida del equipo de Gustavo Quinteros, aunque señaló que "estoy con buena relación con los trabajadores del club, con quienes compartí tras el partido".

El presente de la U y la suplencia de Nery Domínguez

Por otra parte, habló del presente de Universidad de Chile, que está en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 14 puntos.

"Quizás no partimos bien, pero después se vio a una U más protagonista, con más opciones de gol y con más solidez defensiva".

Además, se refirió a la suplencia de Nery Domínguez: "Es uno de nuestros capitanes y sabemos la calidad que tiene como jugador, entonces eso nos ayuda a seguir mejorando".

"No veo una molestia en él... obviamente que todos quieren jugar, sabemos que cuando le toque lo hará de la mejor manera", cerró.