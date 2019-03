La autocrítica de Basay: Nos fuimos de cagada en cagada hasta que Palestino despertó

Palestino derrotó por 4-1 a Universidad de Concepción este sábado, y si bien el resultado fue inapelable, el inicio del partido fue accidentado para los "árabes". Los errores cometidos en el primer tiempo preocuparon a su entrenador Ivo Basay, debido a que fallos similares pueden ser determinantes en partidos de Copa Libertadores.

"Nosotros no podíamos seguir regalando más puntos en el campeonato, en el segundo tiempo estoy muy conforme, fuimos justos vencedores, nos complicamos en el primer tiempo por errores que nos creamos nosotros. Nos fuimos de cagada en cagada tres veces, y en el segundo tiempo (los jugadores) se pegaron la 'despertá' y volvió a ser el Palestino que uno quiere", reconoció el DT.

El arquero Fabián Cerda fue uno de los elementos que exhibió más debilidades en la primera mitad. Se complicó en una salida que casi le cuesta un gol, tuvo directa responsabilidad en el tanto de los penquistas y actuó de manera irresponsable con un taco fuera de su área para sacarse la presión de un contrario.

Por ello, en la ida al descanso, recibió fuertes reproches de su entrenador. En consecuencia a eso, corrigió su juego y se elevó como una de las figuras en el tramo final con sus espectaculares tapadas.

"Le pasó de canchero, le dije que no podía estar pendejeando, se confió en una y en la otra no salió y casi nos hacen otro gol. Esto es de estar concentrados en los 90 minutos, y este tipo de errores a lo mejor en otra oportunidad no podemos revertirlas, en un partido de nivel internacional te cuesta esto y es boleta", dijo el técnico.

Pese a debutar con derrota en la fase grupal de Libertadores, Basay aseguró que "no nos vamos a quedar en el camino, bajando los brazos en ningún campeonato. Ni en este, ni en la Copa, ni en la Supercopa, ni en ningún lado".

Lo próximo que se viene para los "árabes" es en la Libertadores. El miércoles chocarán en Buenos Aires con River Plate, actual campeón del certamen, por la segunda fecha de la fase grupal.

Los retos de Basay a Cerda: