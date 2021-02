Gabriel Costa comparó descenso de Alianza Lima con la crisis de Colo Colo y defendió a Mario Salas

El delantero peruano de Colo Colo Gabriel Costa repasó el difícil momento que vivió junto a los "albos", peleando hasta el final por zafar del descenso, y lo comparó con la situación de Alianza Lima de su país, club grande que finalmente bajó a Segunda División.

Costa dijo a El Comercio que "uno no piensa que pueda llegar ese momento y la posibilidad está. Es como nos pasó a nosotros. Son equipos que no están acostumbrados a enfrentar esos partidos. No saben cómo jugarlos. Cuando el trabajo se hace mal, se puede descender como le tocó a Alianza. Yo espero que vuelva rápido a primera".

Además, analizó el papel del técnico chileno Mario Salas, quien estuvo al frente de Alianza en aquel fracaso.

"Mario tiene un potencial enorme como técnico. El último momento de Mario en Alianza no lo seguí. Vi su primer partido contra Cristal y dije: 'A Mario le va a ir muy bien'. No pensé que le fuera a pasar esto a Alianza", sentenció.

Costa fue parte fundamental del "Cacique" desde que llegó Gustavo Quinteros, aunque el pasado 31 de enero sufrió una grave lesión que lo sacó de las últimas fechas del Campeonato Nacional.