Gabriel Mendoza: Harold debería dar un paso al costado, demostró que no es colocolino

El ex defensor de Colo Colo y campeón de la Copa Libertadores con el cuadro albo, Gabriel Mendoza, criticó duramente los dichos de Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, quien dejó ver que si el elenco albo desciende a Primera B no se acaba el mundo.

"Esas declaraciones me dejan más en claro que el ADN de Colo Colo no está en ellos, no está en algunos dirigentes y más aún en Harold. Fueron declaraciones desatinadas, desafortunadas y nos demuestran que él no siente la institución y no siente lo que es Colo Colo", dijo Mendoza en diálogo con nuestro programa Aire Libre en Cooperativa.

"En la situación que está viviendo el club, peor nos deja a los hinchas y demuestra que no tiene nada que hacer, y debería dar un paso al costado", añadió.

"Harold me parece un tipo inteligente, y como tal no puede pegarse esta declaración, demostrándonos que no es colocolino", complementó.

El ex seleccionado chileno tuvo palabras también para el futuro albo y dijo que lo "lo principal ahora es mantener la categoría y luego hacer un cambio profundo".

"Creo que la es escuchar a los que sienten la camiseta y que están en el club: al 'Chano' Garrido, a Raúl Ormeño, al 'Chico' Pérez, a Daniel Morón, a Barticciotto que está en el Club Social. Le digo a los dirigentes 'llámenlos, escúchenlos y no hagan más leseras, porque Colo Colo es la institución más grande y popular de Chile", expresó.