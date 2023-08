Gerardo Martino se deshizo en elogios para Lionel Messi: Es un líder dentro y fuera de la cancha

El director técnico argentino de Inter Miami, Gerardo Martino, se deshizo en elogios para Lionel Messi, quien ha sido figura desde su llegada al club, con siete goles y una asistencia en cuatro partidos.

"Los últimos años de Leo hemos visto esto. No está haciendo ni más ni menos que lo que vimos hace siete meses en la Copa del Mundo", expresó en conferencia de prensa.

"Y rartifica con hechos algo que dijo apenas llegó: 'Vengo a competir y ver si podemos ganar. Creo que la imagen del cuarto gol, que más que un festejo fue un 'vamos rápido a agarrar la pelota y ver si podemos hacer el quinto', un poco refleja eso y, claro que es de un contagio para todos", añadió.

"Los equipos también se hacen de carácter. Hay momentos en los que el carácter, te puede sacar un partido adelante. Esto en condiciones normales, además, de lo normal nosotros tenemos a Leo. El carácter, todo muy lindo, pero el gol de tiro libre no fue, pero estamos acostumbrados a que un tiro en la frontal del área, casi tenemos el 90 por ciento de probabilidades de chances de que sea gol y 10 por ciento de que no sea. No es algo normal".

"Entonces, yo no puedo hacer un análisis como si tuviéramos un buen equipo y sin contemplar que tenemos al mejor futbolista del mundo, eso implica que todos tenemos que trabajar, pero haciendo esa salvedad", siguió en la misma línea.

También destacó que "el liderazgo de Messi dentro y fuera de la cancha es muy marcado, sobre todo en estos años".

"Mencionaba la Copa del Mundo porque ese fue el reflejo del liderazgo que está teniendo ahora, que es totalmente diferente al de los primeros años que donde tenía exclusivamente futbolístico, que es lo que hacía adentro del campo, hoy tiene una incidencia en el campo, como siempre, pero además, tiene una incidencia en los entrenamientos, en las conversaciones con los chicos, en explicar alguna idea que se quiere implementar, y cuando este tipo de jugadores tienen esa implicancia, acortan los tiempos de los entrenadores", cerró.