Simone Biles desplegó su magia e hizo historia en el Mundial de Gimnasia de Stuttgart

La estadounidense Simone Biles empezó a desplegar este sábado su magia en el Mundial de Gimnasia de Stuttgart (Alemania) al liderar a su selección por equipos, ser la mejor en la clasificatoria del concurso completo, clasificarse para las cuatro finales por aparatos y bautizar dos movimientos con su nombre.

La gran estrella de la gimnasia mundial lidera la clasificatoria del concurso completo en Stuttgart con un total de 59,432 puntos. Firmó 15,066 en salto, 14,733 en asimétricas, 14,800 en la barra y 14,833 en suelo.

Desplegó especialmente sus habilidades en el suelo, aparato en el que además firmó un 'Biles II', que consiste en un triple mortal con doble giro, una habilidad de nivel G que aporta siete décimas. Y en la barra de equilibrios, con doble-doble como gran marca para el ejercicio.

Además, marcó el "Biles", un doble mortal hacia atrás con dos giros, que estuvo en la polémica por el riesgo innecesario que supone.

La poseedora de 14 títulos mundiales y 4 oros olímpicos lidera la general con un amplio margen sobre la primeras de sus perseguidoras, su compatriota Lee Sunisa (57,166). Se queda tercera la francesa de Melanie de Jesus dos Santos, con los 56,782 obtenidos el viernes.

Por aparatos, la gimnasta de Columbus, de 22 años, fue la mejor tanto en la barra de equilibrios (14,800) como en suelo (14,833). En salto fue segunda (15,199), sólo superada por la también estadounidense Carey Jade (15,200), y obtuvo su peor nota en asimétricas, en las que fue séptima con 14,733 y lejos de los 15,141 con los que lideró la belga Nina Derwael.

Además obtuvieron la clasificación individual para Tokio 2020la brasileña Flavia Saraiva, la argentina Martina Dominici, la mexicana Alexa Moreno y la cubana Marcia Vidiaux.

.@Simone_Biles tumbles into history again with her gorgeous triple twisting double tuck on floor! What a moment! #Stuttgart2019 pic.twitter.com/EtJ26H69n5