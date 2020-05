Tomás González: No me estreso por competir pronto, estoy enfocado en salir de esto de la mejor manera

El gimnasta chileno Tomás González, campeón panamericano, entregó sus recomendaciones para enfrentar el confinamiento a raíz del coronavirus y apuntó a que no se estresa por competir cuanto antes.

"Me lo tomo con los pies en la tierra, dando importancia a lo que la requiere, que es la salud global, más allá de las aspiraciones o las metas personales. Esto es un tema de salud a nivel global y todos tenemos que aportar", manifestó durante una videoentrevista con la Agencia EFE.

"No me estreso por competir pronto, sino que estoy enfocado a que salgamos de esto de la mejor manera", declaró.

"Para mí, el hecho de que se suspendiera Tokio no sería tan terrible. He tenido dos Juegos Olímpicos, tres finales, he cumplido muchas metas. Sí puede afectar a deportistas más jóvenes que proyectaban su peak en Tokio, pero, igual los jóvenes tienen otro ciclo por delante", dijo el mejor gimnasta chileno de la historia.

"Si bien hay incertidumbre, hay que tomárselo con la mayor calma posible. Yo confío en que de aquí al próximo año pueda haber algún tipo de tratamiento efectivo y se pueda controlar la pandemia", dijo el primer gimnasta chileno que alcanzó tres finales olímpicas, en suelo y salto en 2012 y en salto en 2016.

"El autocuidado es básico, y por eso la importancia de mantenernos en cuarentena, de no exponernos, de no estar en contacto físico con otras personas", enfatizó.

Además habló sobre su gestión en la Federación de Gimnasia, que comenzó en abril de 2017 como su presidente, confía en dejar "una federación con una buena base para que se pueda trabajar en una misma línea, que es lo que no ha ocurrido y que es sumamente necesario en el alto rendimiento".