Alexandra Benado, futura ministra del Deporte: Es momento de revisar la separación entre la Federación y la ANFP

Alexandra Benado Vergara, que en cerca de un mes asumirá como la nueva ministra del Deporte, entregó su diágnostico sobre el fútbol chileno y tocó otros temas como el postergado estadio de Universidad de Chile y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"No es solo mi diagnóstico, pero ha habido muchas opiniones desde la Conmebol y desde la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP. Sería interesante, pensando en el nuevo directorio que debería asumir este año, que pudieran poner atención de manera prioritaria a esa situación", dijo a La Tercera la ex futbolista nacional.

"Por un tema de transparencia; de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino que el femenino y las otras ramas que se desprenden de él, pueda tener la importancia que merece, y eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados", agregó.

Respecto al estadio para los azules, indicó que "Universidad de Chile es una tremenda institución que tiene hinchas a lo largo de todo Chile. Y yo observo y entiendo que es un anhelo tener su estadio propio. No es una materia que compete directamente al Ministerio. Azul Azul debe definir si quiere empujar dentro de su gestión la construcción del estadio, pero sí estamos abiertos para dialogar y articular. Cuando se trata de una inversión en infraestructura deportiva, al país le viene bien. En ese sentido, si bien no es nuestra prioridad, por supuesto que vamos a estar dispuestos a dialogar".

Respecto a la salida de Felipe De Pablo del directorio de los Juegos Panamericanos, a poco más de un año de la realización del evento, apuntó que "no depende directamente de mí escoger al nuevo director, es materia del directorio. Por la importancia que tienen los Juegos, y es algo que amerita nuestra total atención, a mí me gustaría ser parte del directorio de la Corporación. A mí lo que me interesa, más allá de renuncias actuales o anteriores, es que la Corporación funcione".

Finalmente, consultada sobre sus principales objetivos en el cargo, apuntó que buscará "dar cumplimiento al programa de gobierno. Y ahí tenemos varios ejes importantes, como el trabajo con infancias. El tener una política nacional de psicomotricidad o motricidad y trabajar con las primeras infancias es fundamental. Lo digo por experiencia también: tengo dos hijos y cuando uno invierte en las primeras infancias, se ahorra mucho después".