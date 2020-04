Cecilia Pérez detalló proyecto que buscará sancionar dopaje y mal uso de recursos públicos en el deporte

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa contó que está trabjando en la presentación de un proyecto de ley que pretende sancionar con dureza al dopaje y el mal uso de recursos públicos.

Consultada sobre la acusación del ciclista Nicolás González, asegurando que el dopaje en su deporte es casi un hábito en Chile, la ministra declaró: "Creemos que el dopaje es sinónimo de trampa y en la competencia deportiva debe tener el máximo castigo, siempre seremos respetuosos del debido proceso y la presunción de inocencia. Estamos a la espera del último informe jurídico para concurrir al Ministerio de Justicia y que le sea retirada la personalidad jurídica porque hay recursos públicos involucrados".

Pérez también puntualizó en otro tema que afecta al deporte nacional que es la mala administración de los recursos públicos, asegurando que son varias las federaciones que no han podido justificar el uso de los dineros entregados por el Estado.

En esa línea, aseguró que "desde que asumí en el Ministerio del Deporte he detectado federaciones que suelen tener un comportamiento no adecuado en el cumplimiento de la Ley en el manejo de los recursos públicos porque no entienden que los recursos públicos para los deportes alto rendimiento, por eso, por primera vez acudimos al Ministerio Público para poner en antecedente a una Federación deportiva".

"Transferimos desde el IND 50 millones de dólares, y se debe entender que esos dineros son para los deportistas y no tienen otro objeto. Estamos investigando que hay Federaciones que no han podido justificar los dineros, incluso desde el año 2017 a la fecha", agregó.

Ante esta situación, expuso que "nos dimos cuenta que no hay una legislación que permita que si un dirigente, entrenador o deportista hace mal uso de recursos públicos no solo obtenga una condena, ya sea penal o judicial, sino que nunca más esté dentro del deporte federado".

"Vemos federaciones que salen sancionadas, pero uno ve a los mismos personajes que arman una federación o se cambian de deporte como de camiseta. Estamos ultimando los detalles para presentar ante el Congreso un Proyecto de Ley de Probidad e Integridad Deportiva para que sancione duramente los casos de dopaje, pero que eduque y prevenga. Por otro lado, para que castigue de por vida a esos dirigentes que hagan mal uso de los recursos del Estado", expresó.

Flexibilación de la beca Proddar

La ministra Cecilia Pérez se refirió al complejo panorama de los deportistas que se encuentran sin competencia por el coronavirus y anunció que flexibilizarán la beca Proddar para que los ingresos de los atletas no se vean afectados por la pandemia.

"Hemos estado trabajando en las becas Proddar, debido a que están asociadas a marcas o ránkings que ellos puedan obtener, lo hemos flexibilizado para que ellos puedan tener esos ingresos porque los eventos se suspendieron y luego planificar juntos cuáles serán los eventos fundamentales", expuso.

Sobre el régimen de entrenamiento apuntó que: "La mayoría de nuestros deportistas, salvo 13 de ellos, que viven en el CAR del Estadio Nacional, han podido tener acceso guiado de parte de sus entrenadores. El resto ha estado en contacto con sus Head Coach, pero con el mismo problema que los futbolistas. Cuando termine la pandemia desarrollaremos un plan espacial para que nuestros deportistas lleguen en igualdad física con deportistas de otros continentes que saldrán antes de la pandemia".