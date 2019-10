Deportistas mostraron "escepticismo" por la designación de Cecilia Pérez como ministra

Cecilia Pérez fue nombrada esta semana como nueva Ministra del Deporte en reemplazo de Pauline Kantor, designación que provocó algún grado de disconformidad en algún sector de los deportistas chilenos.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el judoca Thomas Briceño sostuvo que "hubiese sido ideal, y creo que muchos deportistas lo pensamos, que haya llegado un actual o ex deportista como Ministro del Deporte. Nosotros sabemos por qué pelear y cómo hacerlo".

Además, el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 añadió que "muchas de las grandes potencias (a nivel mundial) tienen como ministros a ex deportistas, gente que realmente sabe del tema, por eso me parece muy extraño que no se haga lo mismo en Chile".

Por su parte, la nadadora de aguas abiertas Bárbara Hernández dijo que "en la medida de que los deportistas no seamos capaces de organizarnos, es muy difícil que podamos tener un ministro que finalmente pueda terminar su período. Cada ministro ha estado como máximo dos años, así fue con Natalia Riffo, con Pablo Squella, ahora con Pauline Kantor y eso es muy poco tiempo para que cualquier proyecto y visión alcance a materializarse en algo".

Finalmente, Francisca Crovetto, medallista de plata en tiro skeet en Lima 2019, sostuvo que Pérez "sí estuvo ligada al deporte en el primer gobierno del Presidente Piñera. Ella era la secretaria general de gobierno y cuando aún no existía el Ministerio del Deporte, el IND estaba a cargo de su cartera".

"Nosotros hemos vivido varios cambios de autoridades y desde la experiencia, al principio estábamos súper esperanzados con los cambios, pero ahora lo vemos con un poco de escepticismo e incertidumbre", cerró.