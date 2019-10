Seguro "Guga": Deportistas que entrenen o compitan en el exterior tendrán cobertura de salud

La ministra del Deporte, Pauline Kantor, acompañada del deportista Gustavo Ortiz, comunicó que desde enero de 2020 entrará en vigencia un seguro de salud de asistencia en viaje para los deportistas que entrenen o compitan en el extranjero en representación del país.

El accidente que sufrió Ortiz en agosto de 2017 en Canadá remeció al mundo del deporte. El campeón de descenso y enduro mientras entrenaba se accidentó gravemente. El paso de las horas develó un problema mayúsculo: la falta de cobertura de salud para un grupo de deportistas.

Si bien, la ley del deporte promulgada en 2001 faculta a la autoridad a asegurar a sus deportistas, sólo los deportistas acogidos al incentivo PRODDAR (Programa de Desarrollo de Deportistas de Alto Rendimiento) y los del grupo de proyección (definidos por Plan Olímpico) estaban cubiertos. Es decir, cerca de 700 especialistas a todo evento.

El compromiso que se adquirió con el rider buscaba entregar cobertura y garantías a todos los deportistas chilenos que estén representando a nuestro país en el extranjero, en caso de accidentes o enfermedades, un grupo del que el Estado no estaba cuidando, aquellos que participaban de giras, concentrados o competencias oficiales de deportes federados olímpicos y no olímpicos y que estaban afiliados al COCH y COPACHI.

"No era necesario un proyecto de ley, ya que el Artículo 12 de la Ley del Deporte nos mandata a asegurar a nuestros deportistas, por lo que sólo era necesario una ampliación del seguro existente para cubrir a dicho grupo. Para proteger a nuestros deportistas no se requiere otra ley. Lo importante es que los deportistas estén protegidos", explicó la Ministra Kantor.

¿Cómo funciona el seguro?

Este seguro cuenta con 100 cupos disponibles diarios y en simultáneo. Y contemplará giras, competencias y entrenamientos. Desde enero de 2020 entrará en vigencia y se podrá postular a través de la federación correspondiente.

En caso de que la federación presente problemas en su funcionamiento, lo podrá hacer cada deportista de forma directa con el IND con una carta de la federación que certifique la gira, concentrado o competencia a la que asistirá el deportista, indicando las fechas de entrada y salida del país.

"Queremos que los deportistas estén informados de esta nueva opción para que ninguno viaje fuera del país sin su debida protección", complementó la secretaria de Estado.

Además, se exigirá que la inscripción se efectúe a lo menos 30 días antes de su participación. El criterio para asignar el seguro será el riesgo del deporte y la categoría de la competencia. El 'Seguro Guga' reembolsará cualquier atención médica, y cubrirá el gasto médico, traslado y tratamiento para deportistas de las categorías todo competidor y juvenil.

Por su parte, el deportista dijo que "me encanta que sea un seguro rotativo que cubra a 100 deportistas que estén en el extranjero, concentrados o compitiendo. Personalmente lo que más me preocupaba era si los iba a proteger durante sus entrenamientos y como sí se cubre, me deja muy tranquilo porque mi accidente fue previo a una competencia, durante una práctica".

"Gracias a este seguro nuestros deportistas tendrán cobertura para atenciones, tratamientos, traslados, al igual que los deportistas de Alto Rendimiento", cerró la ministra.