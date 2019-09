Entrenador de Niemann: Creo que Joaquín puede llegar a ser el número uno del mundo

Eduardo Miquel, el entrenador del golfista chileno Joaquín Niemann, destacó las cualidades de su pupilo luego de transformarse en el primer nacional en ganar un título en el PGA Tour con tan solo 20 años.

En conversación con La Tercera, el coach del talagantino dijo que "Joaquín no tiene un techo. Para mi gusto es un jugador que puede ganar un major, puede estar entre los mejores jugadores del mundo como ha demostrado. Puede llegar a ser el número uno del mundo algún día perfectamente".

Sobre la corona conseguida por Niemann en el torneo A Military Tribute at The Greenbrier, Miquel afirma que "el triunfo es una sorpresa, pero la verdad es que no me sorprende que haya tenido una muy buena semana porque lo veo muy bien técnicamente".

"Estuvimos entrenando acá las semanas anteriores a que se fuera y estaba muy bien con su swing, está muy tranquilo también y me imaginaba que iba a tener un buen comienzo de temporada", apuntó.