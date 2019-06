Guillermo Pereira: Es una sensación increíble poder jugar un major

Luego de su clasificación al US Open de golf, el chileno Guillermo Pereira comentó a nuestro programa Todo por el Deporte su sentimiento por participar en el importante torneo que se realizará entre el 13 y 16 de junio.

"Es una sensación increíble poder jugar un major, jugar un PGA Tour a esta edad (24 años), haber tratado solo una vez de clasificar al US Open y haberlo logrado", expresó.

Sobre su desempeño en el Streamsong Resort de Florida, dijo que "jugué muy bien la clasificación, fueron 36 hoyos, no hice ningún bogey. Había jugadores buenos, yo creía que con -10 se podía pasar y con -11 estuve al límite, porque había muy buenos jugadores y la cancha no era fácil".

Pereira agregó que "he venido jugando muy durante toda esta temporada 2019, creo que es un premio al esfuerzo y la perseverancia que he tenido después de sufrir una lesión en el 2018, que no fue en el mejor momento. Pude salir adelante y conseguir esta clasificación al US Open es como la guinda de la torta, espero poder disfrutarlo".

En cuanto a lo que espera en este certamen manifestó: "Creo que las expectativas son una presión extra, lo único que quiero es seguir trabajando, haciéndolo bien y poder rendir lo mejor posible. Solo eso, disfrutar el campeonato; estar allá en Pebble Beach que es una cancha ícono del golf, hay que disfrutarlo".