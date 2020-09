Joaquín Niemann recordó el BMW Championship: Solo me ganaron los mejores del mundo

El golfista chileno Joaquín Niemann repasó la extraordinaria semana que alcanzó a fines de agosto, cuando terminó tercero en el BMW Championship de Illinois, solo por detrás de español Jon Rahm y el estadounidense Duston Johnson.

"Fue una semana extraordinaria. No venía muy bien, pero sentía que en cualquier momento se me podía dar un buen torneo, porque así es el golf. Jugué la 'raja'. La cancha me acomodó bastante y tuve mis chances", recapituló en El Mercurio.

"Por muy poco no se me dio. Aprendí harto esa semana, haber estado jugando con el número uno y el dos fue muy bueno. Solo me ganaron los mejores del mundo", destacó.

Según Niemann, para lograr éxitos en el golf internacional, "también hay que tener suerte. En el BMW, en los últimos hoyos, no la tuve y me ganaron los dos mejores del mundo".

En virtud de su gran puesto clasificó a todos los majors y al US Open, torneo que se disputará en Nueva York: "No conozco la cancha, pero dijeron que es difícil, como casi siempre en los majors. Espero que me vaya bien. Después de eso, recién vienen unas minivacaciones de dos semanas y volveré en Las Vegas en octubre".

"Me gustaría volver a ganar títulos y llegar al Tour Championship, que será mi meta para todas las temporadas que vengan. Estar ahí significa que hiciste las cosas muy bien, porque es difícil quedar entre los 30 mejores del año", completó al matutino.