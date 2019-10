Joaquín Niemann se ubica segundo en The CJ Cup tras la primera ronda

El golfista chileno Joaquín Niemann marcha segundo en la clasificación del torneo The CJ Cup @Nine Bridges, válido por el PGA Tour, que se disputa en Jeju Island, Corea del Sur.

El deportista nacional cumplió una notable primera ronda con una tarjeta de 65 golpes, siete bajo el par, que le permitió quedar a un palo del líder, el local Byeong Hun An.

Niemann hizo un recorrido con siete birdies en los hoyos 4, 8, 10, 11, 13, 17 y 18, sin bogeys.

"Muy contento con la vuelta de hoy! (-7 /2)", escribió en su cuenta de Twitter el chileno, que volverá a la acción en la madrugada de este viernes.

Tercero, con 66 impactos y seis bajo el par, quedó el australiano Jason Day.

Back in the lead.@joaconiemann sinks his birdie putt to get to 6-under at THE CJ CUP. pic.twitter.com/9qnXvadJ49