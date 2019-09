Joaquín Niemann tras ganar su primer título en el PGA Tour: Es genial, soñé con esto toda mi vida

El destacado golfista nacional Joaquín Niemann se mostró feliz y emocionado, luego de ganar en The Greenbrier su primer título en el PGA Tour, siendo además el primer chileno en lograrlo, y dedicó a su familia el triunfo.

"Es genial, soñé con esto durante toda mi vida, desde que empecé a jugar al golf y es increíble haberlo logrado por fin, aún no logro asimilarlo completamente, pero ahora ya podré celebrar. Es muy loco, esto es gracias al apoyo de mi familia y de mi entrenador. Es el mejor día de mi vida", sostuvo un emocionado Niemann inmediatamente después de la competencia.

Overcome with emotion.



Tough to put into words what winning means.



Ask @JoacoNiemann. pic.twitter.com/0sNYh1PoJD