Joaquín Niemann tuvo complicado debut en el PGA Championship

El chileno quedó empatado con once golfistas en el lugar 112 de la clasificación.

Joaquín Niemann tuvo la fortuna de clasificar al PGA Championship luego de ser la quinta alternativa para entrar en la lista del certamen, y en el inicio de la acción este jueves sintió todo el peso de la alta exigencia del segundo Major de la temporada.

El talagantino, que falló de forma continua con los drives, fue astuto para cerrar la primera vuelta en el Bethpage Black Course de New York en par, pero su estrategia solo lo llevó a tropiezos durante la segunda parte del recorrido: acabó firmando una carta de 75, cinco sobre el par, que lo dejó 112° de la tabla, escalafón donde está empatado con otros once golfistas.

En el detalle, Niemann resolvió el primer tramo con un bogey en el hoyo cinco, un birdie en el nueve y siete pares. Luego sufrió al necesitar un tiro más para cubrir las estaciones 10, 11, 12, 13 y 17. El resto también fueron pares.

La segunda ronda de la competencia, en la que se definirán los clasificados para disputar el título durante el fin de semana iniciará este viernes a las 14:20 horas (18:20 GMT). Se prevé que el corte esté en torno al +2.