Joaquín Niemann vio frenada participación en el PGA Championship

Joaquín Niemann compitió durante casi cinco horas este viernes en el Bethpage Black Course de New York y por momentos se ilusionó con poder clasificar a la ronda del fin de semana en el PGA Championship. Sin embargo, su opaca actuación en el primer día del certamen eclipsó todos sus esfuerzos, por lo que no pudo pasar el corte.

El chileno marcó el jueves una carta de 75 golpes, cinco sobre el par, y esta jornada mejoró el registro al necesitar 71 tiros (+1) para completar el recorrido. Sumó un total de 146 y quedó clasificado 103°.

Para ejemplifiar la exigencia del torneo, el corte de clasificación a las rondas finales del segundo Major de la temporada quedó en un combinado de 144. Incluso Tiger Woods, ganador de Augusta 2019, quedó fuera al marcar 145, un tiro menos que el talagantino.

El detalle de la última actuación del joven chileno tuvo cinco pares en la primera mitad del recorrido (hoyos 10, 11, 12, 16 y 17), dos birdies (13 y 18), un bogey (15) y un doble bogey (14). En el siguiente tramó se recuperó al descontar en la bandera 1 (birdie), continuó con siete pares (2,3,4,5,6,7 y 8) y vio desaparecer sus esperanzas con otro bogey en el noveno banderín.

El líder de la competencia sigue siendo el estadounidense Brooks Koepka, con un impresionante registro de -12. Los escoltas del campeón defensor son su compatriota Jordan Spieth y el australiano Adam Scott, ambos con -5.