Niemann cerró su peor jornada en el PGA Tour y terminó el Farmers Open en el puesto 73

El golfista nacional Joaquín Niemann, tuvo su peor día desde que compite en el PGA Tour y descendió cerca de 50 puestos en el Farmers Insurance Open, terminando 73° en el torneo.

El chileno firmó una tarjeta de 80 golpes en esta jornada dominical, siendo el competidor que más realizó, terminando con un puntaje de +1, luego de que el sábado hubiera finalizado con -7 y cerca de los líderes.

El talgantino tuvo durante el trámite seis bogeys (2, 7, 11, 12, 14 y 15), dos doble bogeys (8 y 17) y apenas dos birdies en los hoyos 10 y 18, sufriendo además con fallos en lanzamientos de mediana y corta distancia.

El gran ganador del Abierto de San Diego fue el inglés Justin Rose, quien lideró desde el inicio del certamen y que terminó con un total de 267 golpes durante los cuatro días, seguido por el australiano Adam Scott y por el estadounidense Talor Gooch.

It all comes down to this.@JustinRose99 is at 20-under.

Adam Scott is at 18-under.



1 hole left. pic.twitter.com/Mx9EkDFPtT