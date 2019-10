Niemann: Siento que puedo ayudar a masificar el golf en Chile

El golfista chileno Joaquín Niemann mostró su deseo de que el deporte de los 18 hoyos se masifique en el país y apuesta por trabajar en que haya canchas de uso público, donde se puedan detectar talentos que de momento no tiene dónde ni cómo entrenar.

"Cada vez que voy a un club en Chile, hay gente que me dice: 'Antes ni jugaba golf y ahora que te veo en la ele juego todos los fines de semana'. Siento que puedo ayudar a masificar este deporte", dijo el deportista nacional a la Revista del Sábado, de El Mercurio.

"Obviamente hay que tratar de que los clubes privados abran las puertas, pero es complicado. Hay que tener la mente más abierta y dejar que los socios ayuden para hacer crecer el golf o becar a niños que tengan posibilidades de ser buenos", añadió.

"Hay varios chicos que no pueden entrenar porque no tienen dónde... Me encantaría poder apoyar y hacer que lo que pueda para se haga posible una cancha de práctica pública. Sé que tengo que estar haciendo lo mío, y si me va bien voy a ayudar a hacer crecer el golf en Chile", completó.

Respecto a su espectacular temporada, que incluye su primer título en el PGA Tour, Niemann dice que "dos años atrás no habría pensado jamás que ganaría un torneo a los 20, pero desde que entré al Tour me di cuenta de que sí podía. Sabía que en cualquier momento iba a llegar".

"Y como ya gané, me doy cuenta de que puedo estar con los mejores jugadores del mundo", agregó Niemann, quien recordó la sensación de haber ganado en Greenbier, en septiembre.

"Soy muy frío, pero cuando ya me preguntaron por Chile, y que era el primer torneo que ganaba, me empecé a acordar de todo, de mi familia, de donde partí, de lo importante que es para Chile... Fue emocionante", remató.