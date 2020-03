El Masters de Augusta también fue pospuesto por el coronavirus

El mundo del golf también sufrió las consecuencias del coronavirus, ya que este viernes se anunció que el Masters de Augusta fue pospuesto debido a la creciente propagación de la enfermedad.

De esta forma, el primer Grand Slam y el más importante de este deporte no se jugará para la fecha que estaba dispuesta en abril.

Fue a través de un comunicado que el propio presidente del certamen, Fred Ridley, señaló que: "El miércoles 4 de marzo emitimos un comunicado que indicaba que nuestros planes para organizar el Masters de Augusta, National Women's Amateur and the Drive, Chip and Putt National Finals no habían cambiado. Desafortunadamente, los riesgos son cada vez mayores asociados con el extendido coronavirus".

"Reconocemos que esta decisión afectará a muchas personas, incluidos nuestros leales patrocinadores. Agradecemos su paciencia mientras hacemos todo lo posible por comunicarnos de manera eficaz y eficiente, y compartiremos cualquier información adicional tan pronto como esté disponible", agrega el escrito.

El chileno Joaquín Niemann también se ve afectado por esta decisión, ya que había recibido una invitación para disputar el campeonato.

Con esta determinación, el primero de los cuatro grandes torneos de golf de la temporada queda pospuesto hasta una fecha en la que se pueda "acoger con seguridad".

