Golfista denunció que fue discriminada en un evento benéfico por usar escote

La estadounidense Paige Spiranac denunció esta semana que fue discriminada al impedirle participar de un acto benéfico debido a su forma de vestir.

La golfista explicó en un podcast la razón que le dio la organización para excluirla. "Su contestación fue, 'Nos encantaría, pero, por la forma en que los miembros de nuestra junta te ven, no puedes ayudar'. Yo quiero ayudar a los niños que no tienen nada, porque yo crecí sin tener nada, pero no lo puedo hacer por mi escote", relató.

"El golf es elitista, es sofocante, es exclusivo y lo odio porque no soy eso y nunca fui bienvenida y todavía no soy bienvenida. El golf es el peor lugar para mí porque soy exactamente lo contrario de todo lo que un golfista debería ser", añadió la deportista de 26 años, que ha tomado un rol protagónico en la lucha contra el sexismo en el golf.