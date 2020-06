PGA Tour se sumó al repudio contra el racismo con minuto de silencio por George Floyd

El PGA Tour se unió este jueves al repudio al racismo en Estados Unidos al dedicar un minuto de silencio en memoria de George Floyd durante la jornada inaugural del torneo Charles Schwab Challenge de golf, el primero que se disputa en plena pandemia del nuevo coronavirus.

A las 08:46 horas el campo de golf Colonial Club, de Forth Worth (Texas), paró toda la actividad para evocar 8 minutos y 46 segundos que un agente de policía de Minneapolis mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd, quien murió pese a que suplicaba que no podía respirar.

El comisionado de la PGA Tour, Jay Monahan, se paró en el primer 'tee' para la hora de inicio y oficializó el homenaje a Floyd, cuya muerte provocó indignación y protestas en todo el país.

"A medida que el PGA Tour se compromete a amplificar las voces y los esfuerzos para poner fin a los problemas existentes de las injusticias raciales y sociales, hemos reservado el horario de salida a las 8:46 para hacer una pausa por un momento de silencio, oración y reflexión", comentó Monahan.

Esto fue seguido por tres breves golpes de bocina que permitieron conocer a los jugadores que tenían que detener su actividad allí donde se encontrasen en el campo o en los entrenamientos.

La mayoría de los jugadores se quitaron las gorras e inclinaron la cabeza, mientras que el resto de los operarios del campo, que son los únicos que asisten al torneo, no hay espectadores, pararon sus labores.

Harold Varner III, uno de los cuatro jugadores de herencia negra del PGA Tour, fue la voz más fuerte. Tiger Woods se unió a un tuit, y otros jugadores no han rehuido el asunto.

También jugadores como el español Joh Rahm y el norirlandés Rory McIlroy expresaron su deseo que el golf debería ser un deporte más diverso.

Rahm, en declaraciones realizadas el pasado martes, admitió que él mismo por el hecho de hablar en español durante su recorrido en los campos de golf en Estados Unidos fue mirado con desprecio y se sintió discriminado.

McIlroy destacó que el ejemplo de Woods, con un origen multirracial, debe ayudar a que dentro del golf haya más diversidad.

"Mi héroe mientras crecía era Tiger Woods", dijo McIlroy.

McIlroy y Rahm ocupan el primero y segundo puesto en la clasificación de la PGA Tour, destacaron que lo más importante del nuevo movimiento de lucha contra el racismo es que todos dentro del golf se están involucrando.

A pause in the Return to Golf, at 8:46 a.m: pic.twitter.com/wqmuZPgYOa