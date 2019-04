Hombre que apostó sus ahorros a la victoria de Tiger Woods en Augusta se hizo millonario

Tiger Woods logró un triunfo histórico en el Masters de Augusta el pasado domingo. El estadounidense retornó a la cima del golf mundial al ganar su decimoquinto Major, con un impresionante registro de -14 golpes tras finalizar la cuarta jornada de competencias. Se trató de la quinta vez que el "Tigre" pudo vestir la "chaqueta verde" en el certamen, y lo hizo 14 años después de la última vez.

Entre las reacciones de la hazaña de Woods surgió la historia de James Adducci, un hombre de 39 años que se hizo millonario al apostar sus ahorros al nombre de la viva leyenda del golf.

A contramano de lo que indicaban antecedenes más seguros de otros jugadores participantes en el certamen de Georgia, Aducci apostó a 14-1 por el primer lugar de Woods. Desembolsó la cifra de 85 mil dólares a la casa de juegos William Hill y tuvo como retorno 1.275.000 dólares.

"Es un día doloroso para William Hill. Es nuestra mayor pérdida, pero es un gran día para el golf",dijo resignado Nick Bogdanovich, director de operaciones de la firma de apuestas en Estados Unidos.

🐯 $85,000 on Tiger Woods to win the 2019 Masters

💰 $1,275,000 payout



👏 The largest golf payout in our history. pic.twitter.com/0NLsHs9shL