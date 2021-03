Tiger Woods y homenaje con camisetas rojas en su honor: Es difícil explicar lo conmovedor que fue

El legendario Tiger Woods se mostró conmovido por el homenaje que realizaron golfistas del PGA Tour, World Golf Championships, PGA Tour Champions y LPGA Tour, quienes en gran cantidad compitieron con camisetas rojas en su honor, por el accidente de tránsito que sufrió la semana pasada.

Woods se expresó en Twitter: "Es difícil explicar lo conmovedor que fue hoy cuando encendí la televisión y vi todas las camisetas rojas. Para todos los golfistas y fanáticos, ustedes realmente me están ayudando a superar este momento difícil".

El deportista volcó su auto el pasado 23 de febrero en Los Angeles, sufriendo graves lesiones en sus piernas, y quedando internado, provocando consternación en sus fanáticos al principio por lo incierto que era su diagnóstico. Actualmente está fuera de riesgo vital y recuperándose.

