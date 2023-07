Harold Mayne-Nicholls aclaró molestia por citación al Congreso que le envió Erika Olivera

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, explicó su molestia por ser citado a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, presidida por Erika Olivera, a una sesión durante la cual vivió un tenso momento con la exatleta.

El expresidente de la ANFP contó en Una Nueva Mañana de Radio Cooperativa que antes de recibir la invitación al Congreso había pedido a la parlamentaria personalmente que lo convocarandespués de la realización de los Juegos Panamericanos, pero que igualmente le enviaron una citación raíz de una solicitud de Andrés Celis.

"El tiempo corre en contra nuestra, no tenemos tiempo. Yo invité a la diputada a mi oficina, se lo hice ver... ella es atleta, participó en muchos Juegos y sabe lo que significa esto para los atletas. Le pedí por favor que que me citara depués de los Juegos y le entregaba toda la información que quisiera, quedó de analizarlo, y a los tres días me mandó una invitación-citación al Congreso", relató.

Mayne-Nicholls continuó apuntando que "después que entregué el informe -Erika Olivera- me dijo: 'lo noto molesto' y qué sé yo, y le digo '¿cómo quiere usted que yo esté? ¿Contento? Si le pedí por favor que no me citara y me citó igual. Me citaron a las 4 de la tarde y me atendieron a las 4:35, además que no soy muy simpático tampoco, se juntan las dos cosas".

"Yo le pedí por favor, a alguien que conoce de esto, a alguien que ha estado involucrada, y a los tres días te llega una invitación y parten como atacándote, quieren que uno esté con una sonrisa y contento. Al menos yo no traiciono mi carácter ni vendo humo. Las cosas las digo como las siento. Entonces, ella se molestó porque yo no estaba contento con lo que me estaba haciendo", manifestó.

"En términos reales perdí una tarde de trabajo para dar explicaciones que bastaba que me hubiera mandado un oficio y le daba exactamente las mismas explicaciones, entonces eso me molestó, pero si me vuelve a citar, podría no ir, pero un diputado dijo, 'si no, no venga', pero dije que hay que tener un mínimo de edudación cívica y si a uno lo citan hay que que participar, pero va en contra de los tiempos breves que tenemos para sacar adelante los Juegos", completó.