Hernán Caputto: Para Mauricio Pinilla será un partido diferente al enfrentar a U. de Chile

El director técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, anticipó el duelo de este sábado ante Coquimbo Unido y su reencuentro con Mauricio Pinilla, quien fue su compañero en el 2007, señalando que el atacante vivirá un partido especial.

"No voy a desconocer el grado de capacidad futbolística de Mauricio y es un partido especial, él quiere mucho a este club y ha estado desde pequeño, se formó aquí, pero yo pienso en el equipo, en lo que propone Coquimbo, en lo que es y hace resaltar esta individualidad de Mauricio", indicó.

"Seguramente, para él será un partido diferente, porque enfrentarse a U. de Chile no será algo habitual porque siempre estuvo jugando en U. de Chile cuando estuvo en el país; pero por otro lado, será bueno verlo, estar con él en su estado actual y trataremos que no tenga una gran tarde y tengamos una gran tarde nosotros", manifestó.

"Veo al equipo muy bien y compenetrado como la tónica desde que estamos, eso es muy bueno, no solo por lo que es pospartido, en lo anímico y de construcción de equipo, volumen de juego y las cosas que te dejan arriba, pero tenemos claro lo que tenemos por delante y afrontar el partido ante Coquimbo, que es un rival difícil", sostuvo el ex portero.

Luego, Caputto habló sobre el proyecto de Fútbol Joven que llegó a liderar a la U, el cual "continúa, independiente que no estoy, porque creemos en los jóvenes que hay en el club, muchos siguen y otros hemos variado".

Además, el DT de los azules anticipó que en Copa Chile es posible que jueguen algunos futbolistas que han sumado pocos minutos, incluso Johnny Herrera: "El foco está en el partido con Coquimbo, luego de eso la Copa Chile, otro torneo que tiene en juego cosas importantes, lo tenemos en cuenta y planificado".

"El tema que pueda jugar Johnny o no, todos están compitiendo para ganar un puesto en el once principal y eso es muy bueno. Veremos que puedan actuar varios jugadores que no lo han hecho, pero lo conversaré desde el día lune. Sin embargo, consideramos que hay muchos capacitados para afrontar dos frentes", concluyó.

Por último aclaró que no mira la tabla antes de planificar un partido: "Tener la realidad de nuestra situación es importante, pero no sobrecargarla es tener seguridad en lo que está pasando, lo que significa el estado de la tabla y la realidad del campeonato. Cuando entra al campo de juego es imporatnte en algun momento, principalmente en los últimos minutos, pero desde inicio y para lo que proponemos, no vemos el lugar de la tabla".

La U visita a Coquimbo el sábado desde las 15:00 horas (19:00 GMT).