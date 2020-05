Hernán Caputto sobre Marcelo Díaz: Si se dan las posibilidades, bienvenido sea

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió a los dichos del volante nacional Marcelo Díaz, quien reveló que tiene la intención de regresar al cuadro "laico" tras su paso por Racing, en Argentina.

Para el DT, no le es incómodo que grandes jugadores expresen su deseo de estar en la U y que el caso del futbolista que actualmente milita en la "Academia", se verá en su momento.

"No me incomoda para nada, me parece fantástico que los jugadores quieran tener la posibilida de vovler al club, sobre todo jugadores de la talla de Marcelo, y varios jugadores, también de otros lugares, no solo los que hayan jugado en el club", expresó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Yo considero que es súper importante valorar el lugar donde quieren ir, pero esto se verá con el tiempo. Hay que tener mucho respeto por los jugadores que están en plantel, pero lógicamente si se dan las posibildades en conjunto y en consenso, bienvenido sea", concluyó sobre Díaz.

Caputto también comentó que tomó con buenas sensaciones la medida de la FIFA de ampliar a cinco cambios por partido, que debe ser adoptada por cada torneo, pues "a mi modo de ver es bueno y novedoso, entendiendo en la gran cantidad de partidos que habrá".

Igualmente destacó que en el torneo local su escuadra encontró el equilibrio: "Somos el segundo equipo con más goles a favor y el segundo equipo con menos goles en contra".