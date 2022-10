Selección masculina de hockey césped se quedó con la plata en los Juegos Sudamericanos

La selección chilena masculina de hockey césped se quedó con el subcampeonato sudadamericano en los Juegos de Asunción 2022, luego de caer ante Argentina por 3-1 en la final por el oro disputada este martes.

La sensación es amarga al final. Fue el comentario generalizado de los protagonistas. Pero no por una dura derrota, porque no lo fue, si no que porque queda en el paladar el gusto de que se peleó de igual a igual ante una selección de primer nivel mundial y al menos haber estirado la final a una definición.

Cuando apenas marchaban tres minutos de partido el argentino Ferrero abrió la cuenta, lo que fue un duro mazazo al ánimo de los "Diablos": Luego de ese tanto, costó mucho poder salir con la misma energía que al salir a la cancha a buscar la igualdad.

Luego, la mala suerte -dos córners cortos desperdiciados-, entre otras incidencias del encuentro, impidieron poder descontar pronto o igualar. A los 21' Capurro ponía el 2-0; A cuatro minutos del final Valenzuela ponía el 2-1 para Chile, pero ya era tarde. Entregados al ataque, Argentina cerró el partido vía Matías Rey.

"Siento que estuvimos cerca, nos abrimos al principio, pero después logramos cerrarlo. Viéndolo de manera fría planteamos bien el partido, pero se define por detalles como los córners cortos y ciertos cobros, pero ya está. Hay que confiar en los árbitros", dijo Andrés Pizarro tras el partido.

Raimundo Valenzuela, por su parte, declaró que "estamos tristes por el resultado, veníamos por el oro. Debemos sacar en limpio varias cosas de este torneo porque es el piso para seguir construyendo lo que viene que es el Mundial y los Panamericanos".

"La brecha con Argentina se ha ido cortando poco a poco, ya podemos competirles de verdad, mantener los partidos cerrados, estos son pequeños pasos para nuestros próximos desafíos", añadió.

Por último, Fernando Renz, nuestro orgulloso abanderado del Team Chile en los Sudamericanos, firmó que "queríamos la medalla de oro, la buscamos en todo momento, pero partimos con dos errores que nos costaron ir pronto 0-2. Tuvimos el partido cerrado y parejo dentro de todo igual en el segundo y tercer cuarto, mientras que en el cuarto ya logramos meter un gol, pero lamentablemente un video referí nos falló en contra y define el partido".

Ahora, los seleccionados vuelven a sus actividades para luego enfocarse al 100 por ciento en la Copa del Mundo Masculina de India 2023, que se va a llevar a cabo entre el 13 y 29 de enero de 2023 en Odisha.