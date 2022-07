Jorge "Coke" Contreras presentó "Sueño Cumplido", libro que recorre su carrera como futbolista

Durante la jornada del pasado jueves, el ex futbolista Jorge "Coke" Contreras presentó el libro "Sueño Cumplido", escrito por el académico Roberto Álvarez y que repasa sus 20 años como jugador profesional.

"Me siento un privilegiado por la carrera que tuve, pero por sobre todo por lo que me entrega la gente hasta el día de hoy. Soy eternamente agradecido de este sueño que pude hacer realidad", dijo emocionado el ex volante en la actividad realizada en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

El libro cuenta con más de 100 páginas, donde se relata el inicio de Contreras en Palestino, junto con sus pasos por Regional Atacama, Las Palmas de España, Universidad Católica, Colo Colo, Tampico Madero de México, Deportes Concepción, Santiago Wanderers y la Roja, donde fue subcampeón de la Copa América 1987.

"El 'Coke' marcó una época en el fútbol chileno. Todos recordamos sus pases, su pegada y los golazos de tiro libre, pero también hay aspectos desconocidos, que destacan su calidad humana y que está reflejada en el libro, que es una obra imperdible para todos los nostálgicos de los jugadores clásicos", indicó Álvarez, escritor a cargo de la publicación.

"Sueño Cumplido", con 13 capítulos, tiene un costo de 15 mil pesos, y una promoción de dos unidades por 25 mil. Las reservas del libro se pueden realizar en el sitio web del autor.